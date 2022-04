Mann zündet Straße in der Altmark an

Kurioser und zugleich gefährlicher Fall für die Polizei in der Altmark.

Steimke (vs) - Zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei kam es am Mittwochabend, 13. April, in Steimke. Grund des Einsatzes war, dass ein 61-Jähriger Bewohner der Ortschaft eine brennbare Flüssigkeit auf den Straßenbelag der Böckwitzer Straße schüttete und diese ansteckte.

Hierbei kam es zu einem Brand, der aber keinen großen Schaden anrichtete und durch die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und acht Kameraden vor Ort war, schnell gelöscht werden konnte. Der Mann reagierte jedoch nicht auf die Ansprache der Polizei und leistete erheblichen Widerstand bei der Aufklärung des Sachverhaltes.

Nach anschließender ärztlicher Begutachtung befindet er sich jetzt zur Behandlung im Fachkrankenhaus Uchtspringe.