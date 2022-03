Militärfahrzeug brennt auf der B71 bei Letzlingen

Eine Zugmaschine der Bundeswehr hat am Dienstag (29. März) auf der Bundesstraße 71, kurz hinter der Ortslage Letzlingen, gebrannt. Das Zugfahrzeug war mit einem Panzer beladen.

Letzlingen (vs) - Einen Schaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich hat am Dienstag (29. März) gegen 13.30 Uhr auf der Bundesstraße 71 bei Letzlingen ein Kabelbrand an einer Zugmaschine der Bundeswehr ausgelöst.

Wie die Polizei dazu am Dienstag informierte, hatte das Brand- und Katastrophenschutzamt Stendal zunächst über einen brennenden Lkw auf der Bundesstraße informiert. Am Einsatzort waren bereits die Feuerwehren aus Roxförde, Letzlingen und Wannefeld dabei, das Fahrzeug abzusichern.

Es handelte sich um ein Zugfahrzeug mit Auflieger vom Lokalbataillon 171 aus Burg, das mit einem Bergepanzer beladen war. Dieser sollte vom Gefechtsübungszentrum (GÜZ) Heer bei Letzlingen nach Burg transportiert werden.

Der Fahrer hatte angegeben, dass sich zwischen der ersten und zweiten Radachse des Fahrzeuges ein Kabelbrand entwickelt hatte. Dieser Brand konnte selbst gelöscht werden, so dass die Feuerwehrkameraden nicht mehr eingreifen mussten.

Das Zugfahrzeug allerdings war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es steht derzeit im Truppenlager Planken. Der Bergepanzer fuhr auf eigenen Ketten zurück zum GÜZ. Die Bundesstraße 71 war für die Bergungsarbeiten voll gesperrt. Diesen Part habe die Bundeswehr in eigener Regie übernommen.