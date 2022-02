Mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe: Auto erfasst Fußgängerin in Klötze

Bei einem Unfall auf der Bahnhofstraße in Klötze im Altmarkkreis Salzwedel wurde eine Fußgängerin (55) von einem Auto erfasst.

Klötze (vs) - Eine Vollbremsung kam zu spät. In Klötze ereignete sich am Mittwoch (3. Februar) ein schwerer Unfall, bei dem eine Fußgängerin (55) von einem Auto erfasst wurde.

Wie die Polizei zum Unfallhergang mitteilt, sei die 55-Jährige gegen 10.15 Uhr auf dem rechten Gehweg an der Bahnhofstraße in Richtung Breite Straße unterwegs gewesen. Hinter einem Fußgängerüberweg habe sie dann die Fahrbahn überqueren wollen. Dabei wurde sie vom VW eines 81-jährigen Autofahrers erfasst. Der VW-Fahrer versuchte noch eine Vollbremsung.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte die Frau mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Wagens. Dabei erlitt sie eine Platzwunde. Die Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.