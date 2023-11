Morgendliche Radtour in Salzwedel endet mit Festnahme

Salzwedel/vs. - Ein 36-jähriger Mann befuhr am Sonntag gegen 2.25 Uhr mit seinem Fahrrad in Salzwedel die Schillerstraße in Richtung Goethestraße entgegen der Fahrtrichtung.

Die Beamten hielten den Radfahrer in Höhe eines Supermarktes an und kontrollierten ihn, teilte die Polizei mit.

Etliche Drogen dabei

Bei dieser stellten die Beamten Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum fest. Außerdem nahmen sie Cannabisgeruch wahr. Bei einer freiwilligen Durchsuchung des Mannes wurden unter anderem Crystal Meth, Cannabis, mehrere Ecstasy-Tabletten, Amphetamin und Haschkekse sowie Bargeld in vierstelliger Höhe gefunden.

Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte nach wenigen Stunden wieder entlassen. Er muss sich nun vor Gericht verantworten.