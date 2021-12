Nahe Salzwedel: Schwerverletzter nach Kollision mit Baum in Sallenthin

Sallenthin (vs) - Ein 21-jähriger Mann aus Dambeck befuhr am 23. Dezember nach 22 Uhr mit seinem Auto die Kreisstraße 1386 von Sallenthin nach Jeggeleben.

Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Mann wurde schwerverletzt mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch in das Altmarkklinikum Salzwedel verbracht.

Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, so die Polizei in einer Pressemitteilung.