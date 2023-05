Salzwedel (vs) - Eine 58-jährige Frau aus dem Altmarkkreis Salzwedel erhielt im April 2023 erstmals einen Anruf von einem vermeintlichen Lotterieunternehmen mit dem Namen „Lotto Top“. In dem Telefonat wurde ihr mitgeteilt, dass sie 38.000 Euro gewonnen hätte, heißt es in einer Pressemitteilung.

Um den Gewinn einzulösen, sollte die Frau zunächst Google Play-Karten im Wert von 1.000 Euro kaufen, was sie auch tat. Die Codes auf den gekauften Geschenkkarten musste sie anschließend am Telefon durchgeben. Im Mai sollte die 58-Jährige dann nochmal Google Play-Karten im Wert von 3.000 Euro erwerben, um den angeblichen Gewinn endlich ausgezahlt zu bekommen.

Die Frau realisierte, dass sie auf eine Betrugsmasche hereingefallen ist. Sie kam der zweiten Forderung nicht nach und erstattete stattdessen Strafanzeige bei der Polizei. Insgesamt soll die Geschädigte etwa 30 Mal von den Betrügern kontaktiert worden sein.

Tipps der Polizei zum Schutz vor derartigen Betrugsmaschen: "Wenn Sie nicht an einem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben. Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern", heißt es in er Pressemitteilung am Ende.

Gibt man Codes von Google Play-Karten weiter, können Täter damit im Internet einkaufen. Das zuvor bezahlte Guthaben kann somit schnell aufgebraucht werden und die Karten sind danach wertlos.