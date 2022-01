Polizei: Corona-Spaziergänger in Salzwedel halten sich weitestgehend an Abstandsregeln

Wie die Polizei mitteilt, haben sich am Samstag, 15. Januar, die meisten der rund 200 Spaziergänger in Salzwedel an die Regeln gehalten.

Salzwedel (vs) - Szenen wie in Magdeburg, wo tausende Demonstranten und selbsternannte Spaziergänge ohne Maske dicht an dicht marschieren, gab es am Samstagnachmittag gegen 16.00 in Salzwedel eher nicht. Laut Polizei kamen rund 200 Personen auf dem Rathausturmplatz zusammen.

Einzelne Personen führten Transparente mit sich, welche einen corona-kritischen Inhalt aufzeigten. Durch die vor Ort anwesende Versammlungsbehörde des Altmarkkreises Salzwedel wurden Gespräche mit einigen Teilnehmern des Samstagsspazierganges geführt. Anschließend zogen die 200 Personen fußläufig durch die Salzwedeler Innenstadt und wurden durch die Polizei begleitet.

Hierbei nutzten die Spaziergänger ausschließlich Gehwege und hielten die Abstände weitestgehend ein. Gegen 17.20 Uhr erreichten die Teilnehmer wieder den Rathausturmplatz, wo sie den Spaziergang beendeten. Der Spaziergang verlief störungsfrei, so dass keine weiteren polizeilichen Maßnahmen notwendig waren.