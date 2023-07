Ein unbekannter Täter hat mit einer Luftdruckwaffe einer Katze zwei sogenannte Diabolos in den Kopf geschossen, so die Polizei.

Einer Katze wurden in der Altmark bei Salzwedel zwei Geschosse in den Kopf gejagt.

Lindstedt (vs) - In Lindstedt wurde am 16. Juli durch einen Tierhilfeverein ein Kater mit einem verletzten Auge eingefangen. Bei einer Röntgenaufnahme wurde festgestellt, dass sich im Kopf zwei Geschosse einer Luftdruckwaffe, sogenannte Diabolo befanden, die in einer Operation entfernt werden mussten.

Schon am Dienstag, 11. Juli, wurde in Lindstedt ein Katzenbaby mit einer gleichartigen Schussverletzung festgestellt. In beiden angezeigten Fällen ermittelt nun die Polizei.

Wer dazu Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich an die Polizei in Gardelegen (03907 7240) wenden.