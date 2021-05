Polizei Salzwedel nimmt Autodiebe fest

DieTäter entwendeten in der Nacht zu Dienstag in Salzwedel einen Mercedes Sprinter. Die Polizei fasste einen der Täter bereits kurz danach im Wald nahe Bombeck.

Salzwedel/Bombeck - vs

Zwei Männer haben am Dienstag um 1.26 Uhr an der Neuperverstraße in Salzwedel einen Mercedes Sprinter entwendet. Die umgehend alarmierten Polizeibeamten leiteten sofort eine Fahndung ein und hatten rasch Erfolg: 28 Minuten nach dem Diebstahl klickten bei einem der beiden Täter die Handschellen: Er war den sportlichen Polizeibeamten bei der Flucht in den rettenden Wald nahe Bombeck nicht gewachsen. Denn im Bereich der dortigen Schweinemastanlage fanden die Ordnungshüter das gestohlene Fahrzeug.

Da den Beamten bei der vorläufigen Festnahme eine Alkoholfahne entgegen wehte, musste der Mann ins Krankenhaus zur Blutprobenentnahme. Zudem war der 21-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins, so dass eine weitere Strafanzeige hinzukommt.

Die Beamten stellten das Fahrzeug zur kriminaltechnischen Untersuchung sicher. Die Fahndung nach dem zweiten Täter läuft weiter. Die Ermittlungen dauern an.