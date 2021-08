Polizei Salzwedel sucht Besitzer von zwei Fahrrädern

Bei der Polizei in Salzwedel wurden zwei Fahrräder abgegeben. Die Räder sind nicht als gestohlen vermerkt. Die Beamten suchen jetzt nach den Besitzern.

Bei der Polizei in Salzwedel wurden zwei Fahrräder abgegeben. Die Polizei sucht jeetzt nach den rechtmäßigen Besitzern.. Symbolfoto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Salzwedel (vs) - Die Polizei Salzwedel sucht nach den rechtmäßigen Eigentümern zweier Fahrräder. Wie die Beamten in einer Mitteilung bekannt gaben, wurde ein Mountainbike und ein Kinderfahrrad in der Jenny-Marx-Straße gefunden. Eine Überprüfung hätte ergeben, dass die beiden Räder nicht als gestohlen gemeldet sind.

Das Kinderfahrrad kann bei der Polizei Salzwedel abgeholt werden. Foto: Polizei Salzwedel Foto: Polizei Salzwedel

Die Polizei bittet die Besitzer der Fahrräder sich mit einem Eigentumsnachweis zu melden. Die Räder können bei der Polizei Salzwedel in der Großen Pagenbergstraße abgeholt werden.