Polizei: Treffen von Reichsbürgern in der Altmark

Salzwedel (vs) - Am Sonntag, 8. Mai, trafen sich nach einem Aufruf im Internet und entsprechender Anmeldung bei der Versammlungsbehörde rund 80 sogenannte Reichsbürger, um gemeinsam unter Verwendung von mehr als 70 Flaggen einen stillen Protest auf dem Parkplatz „Langer Heinrich“ durchzuführen. Die versammlungsrechtliche Aktion wurde durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Stendal und Mitarbeiter der Versammlungsbehörde des Altmarkreises Salzwedel im Rahmen eines Polizeieinsatzes abgesichert.

Über 70 Flaggen hatten die Reichsbürger in der Altmark dabei, so die Polizei. Foto: Polizei

Aufgrund der starken Polizeipräsenz und konsequenter Umsetzung der versammlungsrechtlichen Auflagenverfügung, wurde das Verwenden von verbotenen Fahnen und Symbolen, welche den Russischen Angriffskrieg in der Ukraine billigen oder verherrlichen könnten, von vorn herein verhindert, heißt es in einer Pressemitteilung. Die gesamte versammlungsrechtliche Aktion verlief störungsfrei und friedlich.