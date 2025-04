Mehrere Verkehrsschilder wurden in der Ohre, einem Fluss bei Gladdenstedt, gefunden. Wo sie gestohlen wurden, ist noch unklar.

Wo fehlen sie? Unbekannte werfen Verkehrsschilder in den Fluss bei Gladdenstedt

Gladdenstedt. - In der Ohre bei Gladdenstedt sind mehrere Verkehrszeichen und Schilder gefunden worden, wie die Polizei mitteilt. Laut den Angaben ist bisher lediglich bei einem Schild klar, wo es abgebaut wurde.

So hatten unbekannte Täter auf der Kreisstraße 1119 zwischen Gladdenstedt und Jübar ein Verkehrsschild mitgehen lassen, wie bereits am Mittwoch angezeigt wurde. Dabei handelt es um ein Verkehrszeichen, das die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 70 Kilometer in der Stunde einschränkt.

Die Polizei teilt mit, dass bei den anderen in der Ohre gefundenen Schildern bisher noch unklar ist, wo sie entwendet wurden. Vermutet wird, dass einige auch aus dem benachbarten Niedersachsen stammen könnten.

Wer Hinweise zu diesem Sachverhalt oder in Bezug auf Tatverdächtige geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Salzwedel 03901/8480 zu melden.