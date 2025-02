Salzwedel. Seit Dienstag wird die 13-jährige Sara M. aus Salzwedel vermisst. Die Gesuchte könnte sich laut Polizei freiwillig in Begleitung eines Jugendlichen in Niedersachsen, im Bereich Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter oder Königslutter am Elm, aufhalten.

Sara M. wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,60 Meter groß

schlank

dunkle Haare

wirkt optisch älter als 13 Jahre

möglicherweise graue Hose und schwarze Jacke

Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Mädchen:

Die 13-jährige Sara M. wird seit Dienstag vermisst. Foto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Bei Antreffen des Mädchens bittet die Polizei um sofortige Verständigung der örtlichen Polizeidienststelle. Weitere Hinweise zum Aufenthalt von Sara M. nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03901/8480 entgegen.