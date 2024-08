Nachdem ein 47-Jähriger am Bahnhof Magdeburg mit seiner Hakenkreuz-Gürtelschnalle die Polizei auf sich aufmerksam machte, wurden nun zwei Wohnungen in Salzwedel durchsucht. Dabei wurden die Ermittler fündig.

Razzia in zwei Wohnungen in Salzwedel: Das fanden die Ermittler bei den Durchsuchungen

Salzwedel. - Bereits am Dienstag, 13. August, wurde ein 47 Jahre alter Mann am Magdeburger Hauptbahnhof mit einer Gürtelschnalle mit Reichsadler und Hakenkreuz und Drogen im Gepäck festgenommen, wie die Polizei meldet. Nun kam es in dem Zusammenhang zu Razzien in zwei Wohnungen in Salzwedel.

Bei Razzien in Salzwedel wurden unter anderem kiloweise Drogen gefunden. Foto: Polizei

Bei den Durchsuchungen seien noch mehr Drogen gefunden worden, heißt es. Darunter seien ein Kilogramm Methamphetamin, 300 Gramm Amphetamin und ein Kilogramm getrockneter Cannabisblüten gewesen.

Die Polizei ermittelt weiter in dem Fall.