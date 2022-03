Unfall Salzwedel: Fahrradfahrer nutzt Radweg in falscher Richtung und kollidiert mit Auto

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochnachmittag (9. März) in Salzwedel gekommen. Ein 35-jähriger Fahrradfahrer, der den Fuß- und Radweg in der falschen Richtung nutzte, kollidierte mit einem Autofahrer.