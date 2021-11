Rettungsdienst und Polizei wurden am Samstag, den 20. November 2021 gleich zu zwei Verkehrsunfällen im Bereich Goethestraße in Salzwedel gerufen

Salzwedel (vs) - Rettungsdienst und Polizei wurden am Samstag, den 20. November 2021, gleich zu zwei Verkehrsunfällen im Bereich Goethestraße in Salzwedel gerufen.

Gegen 17.45 Uhr wollte nach ersten Erkenntnissen eine 36-jährige VW-Fahrerin aus der Schillerstraße nach links in Goethestraße abbiegen. Ein 15-jähriger Mopedfahrer wollte im selben Moment den VW überholen und übersah dabei, dass das Auto bereits zum Abbiegen angesetzt hatte. In der Folge stießen Moped und Pkw zusammen – der Mopedfahrer kam zu Sturz. Glücklicherweise mit leichten Verletzungen wurde der 15-Jährige trotzdem vorsorglich zur Untersuchung ins Salzwedeler Krankenhaus verbracht. Der Schaden an Pkw und Moped hielten sich ebenfalls ins Grenzen.

Zuvor stießen um 14.53 Uhr zwei Radfahrer zusammen. Eine 63-Jährige fuhr mit ihrem Rad in der Goethestraße in Richtung Ernst-Thälmann-Straße. Ein 37-Jähriger kam mit seinem Fahrrad aus der Unterführung aus Richtung Wollweberstraße, fuhr auf die Goethestraße auf und übersah dabei die bevorrechtigte 63-Jährige. Beide Radfahrer kamen bei dem Zusammenstoß zu Sturz. Die 63-Jährige verletzte sich dabei und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Der 37-Jährige bleib unverletzt.