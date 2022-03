Salzwedel: Wohnhausbrand im Stadtzentrum

Die Feuerwehr ist in Salzwedel zum Brand eines Wohnhauses ausgerückt. Das Feuer ist an der Altperverstraße ausgebrochen.

Die Feuerwehr im Einsatz an der Altperverstraße in Salzwedel.

Salzwedel (bn) - An der Altperverstraße in Salzwedel hat es unweit des Karlsturms in einem hinteren Dachbereich eines Wohnhauses gebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr Salzwedel war zügig vor Ort.