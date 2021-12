Salzwedeler Polizei sucht mutmaßlichen Dieb: Wer kennt diesen Mann?

Salzwedel (vs) - Mit Bildern aus einer Überwachungskamera an einem Geldautomaten fahndet die Polizei nach einem mutmaßlichen Dieb. Bereits am 10. Juli 2021 soll der Tatverdächtige in Salzwedel das Portemonnaie einer 62-jährigen Frau gestohlen haben. Mit der Veröffentlichung der Bilder bitte die Polizei im Altmarkkreis Salzwedel nun um Hinweise auf den Täter.

Wie die Beamten berichten, war die Frau am Tattag zwischen 12.30 und 13 Uhr in einem Supermarkt an der Neutorstraße in Salzwedel einkaufen. An der Kasse bemerkte sie, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche war.

Später habe ein bisher unbekannter Mann mehrfach versucht, mit den Geldkarten der Geschädigten Bargeld an Bankautomaten abzuheben. Dort entstanden die Aufnahmen der Überwachungskameras. Der Frau entstand ein Schaden in Höhe von knapp 350 Euro.

Nun schreibt die Polizei: "Wir bitten Bürgerinnen und Bürger, die Hinweise zum abgebildeten Tatverdächtigen oder zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 03901/8480 im Polizeirevier Salzwedel zu melden."