Scheibe eines Autos in Salzwedel eingeschlagen: Die Polizei sucht Zeugen

In der Nacht müssen unbekannte Täter in Salzwedel ihrer Wut freien Lauf gelassen haben. Eine Autoscheibe wurde zerstört.

Salzwedel (vs) - Der oder die Täter kamen in der Dunkelheit. Und sie hatten anscheinend Wut im Bauch. In Salzwedel wurde in der Nacht von Sonnabend (25. September, 17 Uhr) auf Sonntag (26. September, 7.45 Uhr) die Scheibe eines Autos eingeschlagen.

Wie die Polizei mitteilt, war der Kia Sportage auf einem Parkplatz an der Sonnenstraße abgestellt. Bisher Unbekannte zerstörten dort die hintere Scheibe auf der rechten Seite des Wagens. Die Beamten schätzen den Schaden auf etwa 300 Euro.

Hinweise zu der Tat nehmen die Polizisten im Salzwedeler Revier und unter Telefon 03901/8480 entgegen.