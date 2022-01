Seit mindestens 22 Jahren ohne Führerschein in der Altmark unterwegs

Ein 40-Jähriger wurde in der Altmark ohne Führerschein erwischt. Nach eigenen Angaben hat er nie einen besessen.

Einen Führerschein besaß ein 40-jähriger Autofahrer in der Altmark noch nie.

Sienau (vs) - Am Sonntag, 30. Janur, gegen 19.00 Uhr kontrollierten Beamte nahe Sienau auf der B248 in der Altmark einen Opel Zafira.

Dabei stelle die Polizei fest, dass der 40-jährige Fahrer noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis mit der Fahrerlaubnisklasse B war, die zum Führen eines Autos berechtigt, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Die Fahrt musste die 63-jährige Mutter fortsetzen, welche sich mit im Fahrzeug befand und auch die entsprechende Fahrerlaubnisklasse besaß.