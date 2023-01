Auf einer Wiese in Kakerbeck, die von vielen Hunden frequentiert wird, sind offenbar Wurststücke aufgetaucht, die den Verdacht von Giftködern nahelegen. Die Polizei ermittelt.

Auf einer Wiese in Kakerbeck in der Altmark sind Wurststücke für Hunde ausgelegt gewesen, die im Verdacht stehen, Giftköder zu sein. Symbolbild:

Kakerbeck (vs) - Offenbar sind in Kakerbeck Giftköder am Donnerstagmorgen ausgelegt worden. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach sollen auf einer Wiese in Kakerbeck Anwohner mehrere vermeintliche Giftköder bemerkt haben. Durch die Polizisten wurden im Anschluss mehrere ausgelegte Wurststücken sichergestellt, heißt es. Ob das Fleisch tatsächlich mit giftigen Substanzen versetzt wurde sei aber derzeit noch nicht bekannt.

Nach jetzigem Kenntnisstand sei bislang kein Tier zu Schaden gekommen, heißt es von Seiten der Polizei.