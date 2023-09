Eine Strohpresse ist am Sonntag bei Wistedt nahe Salzwedel in Flammen aufgegangen und konnte zunächst nicht gelöscht werden. Foto:

Wistedt (vs) - Eine Strohpresse ist am Sonntagnachmittag in Wistedt nahe Salzwedel in Flammen aufgegangen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach arbeitete zunächst ein 52 Jahre alter Mann mit der Strohpresse auf einem Acker, als er plötzlich bemerkte, dass die Maschine anfing zu qualmen. Bei genauerer Begutachtung habe er erkennen können, dass die Presse brannte. Es sei ihm aber noch gelungen, die Zugmaschine abzukoppeln.

Der Mann habe außerdem vergeblich versucht, den Brand zu löschen. Es sei ein Schaden von geschätzten 50.000 Euro entstanden.