Bei Maxdorf nahe Salzwedel hat es am Montagabend einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Auf gerader Strecke verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einem Baum. Der Beifahrer starb noch an der Unfallstelle.

Saalfeld/Maxdorf. - Bei einem Verkehrsunfall auf der K1411 zwischen Saalfeld und Maxdorf (Altmarkkreis Salzwedel) ist am späten Montagabend eine Person tödlich verunglückt.

Laut Polizei fuhr der 28 Jahre alte Fahrer auf der Kreisstraße K1411 von Saalfeld in Richtung Maxdorf, als er auf gerader Strecke die Kontrolle über sein Auto verlor und mit einem Straßenbaum kollidierte. Die beiden Insassen wurden durch die Feuerwehr aus dem Auto geborgen, heißt es weiter.

Der Fahrer sei mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus in Salzwedel eingeliefert worden. Der Beifahrer verstarb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen, erklärt die Polizei weiter. Das Fahrzeug habe einen Totalschaden erlitten wurde abgeschleppt. Der Schaden wird nach Polizeiangaben im oberen vierstelligen Bereich vermutet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.