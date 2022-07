Schwerer Unfall auf B71 bei Kalbe - 30-Jährige nach Unfall im Krankenhaus

Auf der B71 bei Kalbe kam es am Sonnabend zu einem schweren Unfall, weil ein Lkw-Fahrer beim Auffahren die Vorfahrt nicht beachtet hat. Eine Frau und zwei Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Kalbe/DUR/mad - Bei einem Verkehrsunfall auf der B71 bei Kalbe ist am Sonnabend eine 30-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau und ihre beiden Kleinkinder waren mit ihrem BMW am Abzweig L21 in einen Lkw mit Anhänger gekracht, teilte die Polizei mit.