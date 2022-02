Unfall auf der B190 bei Arendsee: Ein Autofahrer verletzt

Arendsee (vs) - Auf der Seeadler-Kreuzung an der B190 bei Arendsee kam es am Sonntag (6. Februar) zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer erlitt dabei leichte Verletzungen.

Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer (66) eines Citroen Picasso gegen 11.50 Uhr auf der B190 unterwegs. An der Ampelkreuzung zur Landesstraße 1 missachtet der Mann nach Angaben der Polizei das Rotlicht. Dann kollidierte der Wagen mit dem VW Polo eines 72-jährigen Fahrers. Dieser wollte aus Richtung Zühlen kommend auf die B190 abbiegen.

Der VW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und im Rettungswagen behandelt. Wie Polizei weiter mitteilt, waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 11.500 Euro geschätzt.