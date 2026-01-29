Ein 70-Jähriger hat am Mittwochnachmittag ein Auto auf der 190 bei Leppin am Straßenrand übersehen. Durch den Unfall verletzte sich der Mann schwer.

Auto übersehen! 70-Jähriger bei Unfall auf B190 bei Leppin schwer verletzt

Leppin. - Am Mittwochnachmittag ist ein 70-Jähriger bei einem Unfall auf der B190 bei Leppin (Altmarkkreis Salzwedel) schwer verletzt worden, so die Polizei.

Nach den Angaben übersah der Mann gegen 16 Uhr einen haltenden Transporter auf der rechten Straßenseite. Durch den Zusammenstoß habe sich der 70-Jährige schwer verletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Laut Polizei entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.