Auto übersehen! 70-Jähriger bei Unfall auf B190 bei Leppin schwer verletzt

Leppin. - Am Mittwochnachmittag ist ein 70-jähriger Autofahrer bei einem Unfall auf der B190 bei Leppin (Altmarkkreis Salzwedel) schwer verletzt worden, so die Polizei.

Nach den Angaben übersah der Mann gegen 16 Uhr einen haltenden Transporter auf der rechten Straßenseite. Bei dem folgenden Zusammenstoß sei der 70-Jährige schwer verletzt worden.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Laut Polizei entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.