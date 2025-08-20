Zwei Autos abgeschleppt Heftiger Auffahrunfall auf der B190 bei Salzwedel – beide Autofahrer verletzt
Auf der B190 ist es am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall gekommen. Beide Fahrer verletzen sich dabei leicht. Ein Mann wurde im Krankenhaus behandelt.
Salzwedel. - Bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag ist es auf der B190 zwischen Salzwedel und Pretzier zu zwei Verletzen gekommen, wie die Polizei meldet.
Gegen 17.40 Uhr sei ein 68-Jähriger auf der B190 von Salzwedel in Richtung Pretzier unterwegs gewesen. An einer Straßengabelung habe er verkehrsbedingt halten müssen. Die hinter ihm fahrende 35-Jährige bemerkte sein Bremsen zu spät, sodass aus zu einem Auffahrunfall kam, so die Polizei.
Beide Fahrer seien bei dem Unfall leicht verletzt worden. Der 68-Jährige sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Beide Fahrzeuge wurden nach Angaben der Polizei abgeschleppt.