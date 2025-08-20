Auf der B190 ist es am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall gekommen. Beide Fahrer verletzen sich dabei leicht. Ein Mann wurde im Krankenhaus behandelt.

Beide Autos waren nach einem Auffahrunfall auf der B190 zwischen Salzwedel und Pretzier nicht mehr fahrbereit.

Salzwedel. - Bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag ist es auf der B190 zwischen Salzwedel und Pretzier zu zwei Verletzen gekommen, wie die Polizei meldet.

Gegen 17.40 Uhr sei ein 68-Jähriger auf der B190 von Salzwedel in Richtung Pretzier unterwegs gewesen. An einer Straßengabelung habe er verkehrsbedingt halten müssen. Die hinter ihm fahrende 35-Jährige bemerkte sein Bremsen zu spät, sodass aus zu einem Auffahrunfall kam, so die Polizei.

Beide Fahrer seien bei dem Unfall leicht verletzt worden. Der 68-Jährige sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Beide Fahrzeuge wurden nach Angaben der Polizei abgeschleppt.