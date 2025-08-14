Durch den Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 19-jähriger Radfahrer in Zießau schwer verletzt worden.

Auto fährt Radfahrer in Zießau an - 19-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Zießau. - Ein 19-jähriger Fahrradfahrer ist Mittwochmittag in Zießau (Altmarkkreis Salzwedel) bei einem Unfall schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Der Radfahrer sei auf der Ortsverbindung Schrampe-Zießau unterwegs gewesen. Ohne es rechtzeitig anzuzeigen, habe er nach links in eine Wohnsiedlung abbiegen wollen.

Zeitgleich, so die Polizei weiter, wurde er von einem Pkw überholt. Es kam zum Zusammenstoß. Der 19-Jährige sei gestürzt und habe sich dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.