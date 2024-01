In Ritze im Altmarkkreis Salzwedel sind zwei Autos bei einem Unfall frontal zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand.

Bei einem Unfall in Ritze wurden zwei Autos schwer beschädigt, so die Polizei.

Ritze/DUR. - Auf der K1002 bei Ritze ist es am 9. Januar gegen 17.05 Uhr zu einem folgenschweren Unfall gekommen.

Eine 31-jährige Autofahrerin fuhr in Richtung Groß Chüden. Hier übersah sie einen 41-jährigen Pkw-Fahrer, der auf der Kreisstraße aus Richtung Salzwedel in Richtung Klein Chüden fuhr.

In der Folge kollidierten beide Autos frontal. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird zusammen auf rund 10.500 Euro geschätzt. Es wurde keine der Personen bei dem Unfall verletzt, so die Polizei.