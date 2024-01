Zu einem folgenschweren Unfall ist es in Diesdorf (Altmarkkreis Salzwedel) gekommen. Die L8 musste gesperrt werden.

Zwei Frauen nach Frontal-Zusammenstoß in der Altmark verletzt - L8 gesperrt

Unfall In Diesdorf

Auf der L8 in Diesdorf sind zwei Autos frontal zusammengestoßen, so die Polizei.

Diesdorf/DUR. - Auf der L8 in Diesdorf ereignete sich am Samstag gegen 14.40 Uhr in Richtung Waddekath auf Höhe der Einfahrt zur dortigen Tankstelle ein Unfall.

Eine 27-Jährige wollte in die Tankstelle einfahren. Hierbei übersah sie ein entgegenkommendes Auto.

Zwei Frauen nach Unfall in Diesdorf ins Krankenhaus eingeliefert

Bei dem Unfall bei Diesdorf sind zwei Frauen verletzt worden. Foto: Polizei Salzwedel

Bei der folgenden Kollision wurden beide Fahrzeug zerstört. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall durch Rettungskräfte verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr band die auslaufenden Flüssigkeiten aus den Fahrzeugen.

Die L8 musste von 15.09 Uhr bis 16.15 Uhr voll gesperrt werden, so die Polizei.