Unfall in Salzwedel: 86-Jährige kommt aus gesundheitlichen Gründen in Gegenverkehr

Eine 86-jährige Autofahrerin ist am Montag in Salzwedel auf der Arendseer Straße auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort stieß sie mit einer 77-jährigen Golffahrerin zusammen, die mit einem 11-jährigen Mädchen unterwegs war.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel hervorgeht, geriet die 86-jährige Fahrzeugführerin eines Mercedes auf der A180 aus Richtung Pretzier kommend, in den Gegenverkehr. Der Grund waren gesundheitliche Gründe.

Die hier fahrende 77-jährige Fahrzeugführerin eines VW Golf konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Es kam zur seitlich versetzten Frontalkollision beider Fahrzeuge, in deren Folge beide Frauen verletzt in das Salzwedeler Krankenhaus verbracht werden mussten. Ein im VW Golf sitzendes 11-jähriges Mädchen blieb unverletzt.

Im Ergebnis dieses Unfalles entstand ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen und einem Zaun, in welchen der Golf geschleudert wurde, in Höhe von etwa 13.000 Euro. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme und die Maßnahmen des Rettungsdienstes bis etwa 14.15 Uhr vollgesperrt werden. Beide Autos wurden durch einen Abschleppdienst vom Unfallort geborgen.