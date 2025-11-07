Ein missachtetes Vorfahrtsrecht hat am Donnerstagmorgen bei Ritze einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden ausgelöst. Glück im Unglück: Verletzt wurde niemand, beide Fahrzeuge mussten aber abgeschleppt werden.

Am Donnerstagmorgen crashten zwei Fahrzeuge auf der K1002 zwischen Ritze und Salzwedel ineinander.

Ritze/Salzwedel. – Am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr ist es auf der Kreisstraße 1002 zwischen Ritze und Salzwedel zu einem Unfall gekommen, so die Polizei.

Eine 27-jährige Seat-Fahrerin war demnach in Richtung Salzwedel unterwegs und wollte an der Kreuzung geradeaus in Richtung B190 fahren. Dabei übersah sie einen 42-jährigen Opel-Fahrer, der sich im Gegenverkehr auf der Vorfahrtsstraße befand, wie die Polizei mitteilt.

In der Folge seien beide Fahrzeuge zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Opel von der Fahrbahn geschoben worden. Die Fahrerin des Seats und der Opel-Fahrer blieben nach Angaben der Polizei unverletzt. An beiden Autos entstand jedoch ein fünfstelliger Sachschaden, schätzt die Polizei.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.