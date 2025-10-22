Am Mittwoch ist es auf der K1002 in Salzwedel zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Radfahrer stürzte nach einem Überholmanöver eines VW Tiguan und zog sich schwere Verletzungen zu.

Beim Überholen von VW Tiguan gestreift! Radfahrer auf K1002 schwer verletzt

Auf der K1002 bei Salzwedel ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde ein Radfahrer schwer verletzt.

Salzwedel. – Am Mittwochmorgen ist es auf der Kreisstraße 1002 in Salzwedel zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Radfahrer dabei schwer verletzt.

Demnach habe sich der Unfall gegen 7.50 Uhr auf der Strecke zwischen der Ritzer Brücke und dem Kreisverkehr B71/B248 ereignet.

Unfall in Salzwedel: VW Tiguan streift Radfahrer beim Überholen

Ein 38-jähriger Fahrer eines VW Tiguan soll die K1002 in Richtung Kreisverkehr befahren haben. Dabei wollte er einen 49-jährigen Radfahrer überholen.

Während des Überholmanövers streifte der Pkw den Radfahrer seitlich. Daraufhin kam der 49-Jährige zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei soll er Verletzungen an Schulter und Kopf erlitten haben.

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann umgehend in ein Krankenhaus in Salzwedel. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Die Polizei habe Ermittlungen zum genauen Unfallhergang eingeleitet.