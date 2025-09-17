Bei einem schweren Unfall auf der Kreisstraße zwischen Immekath und Klötze wurde eine 75-jährige Autofahrerin lebensbedrohlich verletzt. Ihr Wagen prallte gegen mehrere Bäume. Wie die Polizei nun mitteilte, erlag die Seniorin ihren Verletzungen.

Bei einem schweren Unfall zwischen Immekath und Klötze wurde eine 75-Jährige am Dienstag lebensbedrohlich verletzt. Laut der Polizei ist die Seniorin nun gestorben.

Immekath/Klötze. – Am Dienstagmittag ist es zu einem schweren Unfall zwischen Immekath und Klötze (Altmarkkreis Salzwedel) gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine 75-Jährige dabei lebensbedrohlich verletzt.

Demnach soll die Frau gegen 13.40 Uhr mit ihrem Mitsubishi auf der mit Rollsplit versehenen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben. Anschließend sei sie nach rechts von der Kreisstraße abgekommen und nacheinander gegen zwei Bäume geprallt. Im weiteren Verlauf soll sie den parallel verlaufenden Radweg überquert und gegen einen dritten Baum gekracht sein.

Unfall bei Klötze: 75-Jährige stirbt nach lebensbedrohlichen Verletzungen

Bei dem Zusammenstoß sei die 75-jährige Fahrerin in ihrem Auto eingeklemmt worden. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Immekath und Klötze seien mit insgesamt 25 Kräften vor Ort gewesen, um die Frau aus dem stark beschädigten Wagen zu befreien.

Der Rettungsdienst habe die lebensbedrohlich verletzte Frau zunächst notfallmedizinisch versorgt. Anschließend sei sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Braunschweig geflogen worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erlag die Seniorin am Mittwoch im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Die Kreisstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung bis etwa 17.30 Uhr voll gesperrt werden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird im vierstelligen Bereich geschätzt. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.