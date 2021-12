Wieder Unfall an dieser Kreuzung in Salzwedel: Fahrradfahrer schwer verletzt

Diese Kreuzung ist der Unfallschwerpunkt in Salzwedel. Nun ereignete sich abermals ein folgenschwerer Unfall. Beteiligt sind ein Mercedes und ein Radfahrer.

Der Unfallschwerpunkt in Salzwedel: Wieder kam es zu einem Unfall mit einem Verletzten an der Kreuzung Brücken-/Ernst-Thälmann-Straße.

Salzwedel (vs) - An der Kreuzung Brücken-/Ernst-Thälmann-Straße in Salzwedel ereignete sich wieder ein schwerer Unfall. Dabei erlitt ein Radfahrer (45) schwere Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fahrer (32) eines Mercedes am Donnerstagmorgen (2. Dezember) gegen 7.25 Uhr von der Brücken- auf die Ernst-Thälmann-Straße abbiegen. Dabei übersah der 32-Jährige einen von rechts kommenden Fahrradfahrer. Dieser soll nach Angaben von Zeugen ohne Licht unterwegs gewesen sein.

Bei der Kollision mit dem Pkw erlitt der Radler schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Altmark-Klinikum gebracht. Zuvor hatten Polizisten, die zuerst am Unfallort eingetroffen waren, erste Hilfe geleistet.