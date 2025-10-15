Am Dienstag ist ein Moped-Fahrer auf der L1 schwer verletzt worden. Auf nasser Fahrbahn geriet ein Lkw-Anhänger ins Schleudern und erwischte den Verletzten.

Ladekath. – Am Dienstag ist ein Moped-Fahrer auf der L1 im Altmarkkreis Salzwedel bei einem Unfall schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Ein Lkw-Fahrer sei auf der L1 von Zierau in Richtung Ladekath unterwegs gewesen. Sein Anhänger rutschte in einer Rechtskurve auf der nassen Straße nach links. Der entgegenkommende 68-jährige Simson-Fahrer stieß mit dem Anhänger zusammen, so die Polizei.

Der 68-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Höhe des Sachschadens liegt im vierstelligen Bereich.