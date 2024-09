Zu einem Unfall ist es am Freitagmorgen in Salzwedel gekommen. Ein Mann wurde lebensbedrohlich verletzt.

91-jähriger Mann bei Crash mit Auto in Arendseer Straße lebensbedrohlich verletzt

Unfall in Salzwedel

Salzwedel. - Bei einem Unfall in der Arendseer Straße in Salzwedel ist am Freitag gegen 9.52 Uhr ein 91 Jahre alter Mann schwer verletzt worden.

Laut Polizei war ein 47 Jahre alter Mann auf der Straße mit seinem Auto unterwegs. Zeitgleich sei der 91-Jährige mit einem Elektrokleinfahrzeug auf dem Radweg gefahren und habe, ohne vorher den Autoverkehr zu beachten, die Straßenseite wechseln wollen, so die Polizei.

Dabei kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Unfall hat der 91-Jährige laut Polizei zum Teil lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen ist ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden.