Unfall mit landwirtschaftlichem Gespann nahe Salzwedel

In Saalfeld/Maxdorf ereignete sich ein Unfall mit einem landwirtschaftlichem Gespann. Es entstand ein Sachschaden.

Saalfeld/Maxdorf (vs) - Die 37-jährige Fahrerin eines Renault befuhr am 6. November gegen 7.30 Uhr die Kreisstraße von Saalfeld in Richtung Maxdorf. Kurz hinter dem Ortsausgangsschild Saalfeld kam ihr eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit Anhänger, einem sogenannten Kartoffelroder, entgegen, berichtet die Polizei.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Anhänger und dem linken Außenspiegel des Renault. Der landwirtschaftliche Zug setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Fahrer den Unfall bemerkt haben könnte, wurde ein Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Die Fahrerin blieb unverletzt, am Auto entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.