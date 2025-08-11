In Sienau ist ein 71-jähriger Motorradfahrer bei einem Überholmanöver schwer gestürzt. Er verlor auf der B248 die Kontrolle über sein Fahrzeug.

71-Jähriger nach schwerem Motorradunfall auf B248 bei Salzwedel im Krankenhaus

Bei einem Unfall in Sienau (Altmarkkreis Salzwedel) wurde ein 71-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt.

Sienau. - Wie die Polizei mitteilt, hat sich am Sonntagmittag auf der B248 in Sienau ein schwerer Unfall ereignet.

Gegen 12.01 Uhr sei ein 71-jähriger Motorradfahrer auf der B248 unterwegs gewesen, als er ein vorausfahrendes Auto überholen wollte. Ein weiteres Auto habe nach links abbiegen wollen.

Der Motorradfahrer bemerkte dies nach Angaben der Polizei zu spät und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er sei ins Schleudern geraten und nach links von der Straße abgekommen. Er stürzte, ohne mit anderen Autos zusammenzustoßen, so die Polizei.

Der 71-Jährige sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.