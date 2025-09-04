Nach einem Überholvorgang hat ein 41-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Pkw kam ins Schlingern und überschlug sich mehrmals.

Betrunkener verliert Kontrolle über sein Auto und überschlägt sich mehrfach auf der B107

Bei einem Unfall auf der B107 zwischen Havelberg und Glöwen ist ein Mann schwer verletzt worden.

Havelberg. - Auf der B107 zwischen Havelberg (Landkreis Stendal) und Glöwen (Landkreis Prignitz) hat es Mittwochabend einen Unfall gegeben, bei dem eine Person schwer verletzt wurde, teilt die Polizei mit.

Demnach geriet das Auto eines 41-Jährigen nach einem Überholvorgang auf der Bundesstraße ins Schlingern und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Unfall auf der B107: Pkw überschlägt mehrmals

Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals, rammte einen Leitpfosten und einen Telefonmast, bevor es zum Stehen kam. Dabei wurde der 41-Jährige schwer verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von 1,08 Promille an. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.