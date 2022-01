Unfallflucht in Salzwedel: Nach Restaurantbesuch ist Auto demoliert

Als ein 62-Jähriger aus Niedersachsen am Sonnabend (29. Januar) nach einem Restaurantbesuch in Salzwedel zu seinem Auto auf dem Parkplatz zurückkehrte, fand er sein Auto beschädigt vor. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Als ein 62-Jähriger aus Niedersachsen am Sonnabend (29. Januar) nach einem Restaurantbesuch in Salzwedel zu seinem Auto auf dem Parkplatz zurückkehrte, fand er sein Auto demoliert vor. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Salzwedel (vs) - Der Appetit ist einem 62-jährigem VW-Fahrer aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen erheblich vergangen, als er nach einem Restaurant-Besuch am Samstagabend (29. Januar) gegen 20 Uhr zu seinem Fahrzeug in Salzwedel in der Hoyersburger Straße zurückkehrte.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Salzwedel hervorgeht, ist ein bislang unbekannter Autofahrer dem 62-jährigen wohl während des Gaststättenaufenthalts in sein Auto gefahren und hat anschließend den Unfallort verlassen, ohne den Unfall anderen Beteiligten oder der Polizei zu melden.

Der Schaden am VW-liegt bei 1500 Euro. Zeugen, die am Samstagabend im Bereich der Hoyersburger Straße auf dem Parkplatz des dortigen asiatischen Restaurants einen Unfall wahrgenommen haben oder Hinweise zu den beteiligten Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Salzwedel (Tel.: 03901/848-0) zu melden.