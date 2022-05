Verkehrsunfall Unter Drogen: Verfolgungsjagd endet in Arendsee mit einem Unfall

Ein Mann aus dem Landkreis Stendal wollte am Donnerstagabend, 11. November, mit einem Fia flüchten, als er merkte: Die Polizei will ihn kontrollieren. Die Verfolgungsjagd führte auf der B190 bis nach Arendsee und dort krachte es am Busbahnhof.