Brandursache wird ermittelt Verheerendes Feuer an Himmelfahrt: Wohnheim in Salzwedel geriet in Flammen

Am Abend des gestrigen Feiertages brannte ein Wohnheim in Salzwedel, in dem Erwachsene mit geistiger Behinderung lebten. Die Bewohner und Betreuer konnten ohne größeren Personenschaden das Gebäude verlassen. Die Beamten haben das Objekt beschlagnahmt.