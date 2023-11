Die Feuerwehren retten zwischen den Arendseer Ortsteilen Sanne und Kerkuhn einen Mann, der in einem Opel eingeklemmt war.

Thielbeer/Kerkuhn - Ein Opel kam am Montag, 27. November, kurz vor 7 Uhr von der Verbindungsstraße zwischen Thielbeer und Kerkuhn (Einheitsgemeinde Arendsee) ab. Fahrer (18) und Beifahrer (18) wurden dabei verletzt. Der Mann am Steuer so schwer, dass er nicht alleine aus dem Pkw heraus kam. Feuerwehren der Regionen trennten unter anderem das Dach ab und retteten Fahrer. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.

Zur Unfallursache konnte die Salzwedeler Polizei noch nicht viel sagen, die Ermittlungen dauern an. Fest steht: Ein weiteres Fahrzeug war nicht beteiligt und die Straßenverhältnisse auf der maroden Fahrbahn mit vielen Pfützen und Temperaturen um den Gefrierpunkt alles andere als ideal. Die Opel wurde von Thielbeer kommend in Richtung Kerkuhn gesteuert, kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.