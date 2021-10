Von tiefstehender Sonne geblendet: Dacia landet bei Deutschhorst unsanft in Maisfeld

Im Altmarkkreis Salzwedel verunglückte am Sonntag eine Dacia-Fahrerin. Der Wagen blieb neben der L8 in einem Maisfeld stecken, die Autofahrerin verletzte sich leicht.

Deutschhorst (vs) - Die tiefstehende Sonne wurde einer Autofahrerin (56) nach eigenen Angaben am späten Sonntagnachmittag (24. Oktober) auf der Landesstraße 8 im Altmarkkreis Salzwedel zum Verhängnis. Sie landete mit ihrem Dacia neben der Straße in einem Maisfeld und konnte sich nicht mehr selbst aus dem Wagen befreien.

Wie die Polizei mitteilt, war die 56-Jährige gegen 17.50 Uhr in Richtung Dähre unterwegs, als sie bei Deutschhorst von der Sonne so geblendet worden sei, dass sie "den Straßenverlauf nicht mehr wahrnehmen konnte". Das Fahrzeug kam nach rechts von der Straße ab, streifte einen Baum und blieb dann in einem Maisfeld liegen.

Die Verunglückte rief selbst die Polizei und gab an, dass sie sich nicht aus dem Wagen befreien könne. So wurde neben einem Rettungswagen auf die Feuerwehr alarmiert. Doch noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte halfen aufmerksame Ersthelfer der Frau aus der misslichen Lage.

Die 56-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. "Am Dacia entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden", berichtet die Polizei.