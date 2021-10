Vorfahrt nicht beachtet: Drei Verletzte bei Unfall in Salzwedel

Salzwedel (vs) - Drei leicht verletzte Personen: Das ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonnabend (2. Oktober) gegen 12.45 Uhr in Salzwedel ereignet hat. Ein 20-Jähriger wollte mit einem Skoda von der Hoyersburger Straße auf die B 248 in Richtung Lüchow fahren. Dabei übersah er nach Polizeiangaben einen Toyota, der sich auf der Bundesstraße aus Richtung Lüchow näherte. An der Einmündung krachte es.

Der Toyota-Fahrer (48) sowie der Unfallverursacher und dessen Beifahrerin (18) wurden ambulant im Altmark-Klinikum behandelt. Beide Autos sind Schrott. Die Ölwehr beseitigte ausgelaufene Flüssigkeiten. Dazu war die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt.