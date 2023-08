Weil er früh um 5 Uhr noch nicht bedient wurde, drehte ein 20-Jähriger am Sonntagmorgen in Halle durch. Anstatt auf die Bäckerei-Öffnung zu warten, warf er ein Schaufenster ein.

Halle (Saale)/DUR – In Halle hat ein 20-Jähriger am Sonntagmorgen das Schaufenster einer Bäckerei in der Geiststraße eingeworfen. Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, stand der junge Mann um 5 Uhr vor dem Laden. Da drinnen bereits ein Mitarbeiter arbeitete, wollte er bedient werden. Mit Verweis auf die Öffnungszeiten lehnte der Mitarbeiter das aber ab.

Anstatt zu warten oder später wiederzukommen, wurde der 20-Jährige laut Mitteilung aggressiv. Er warf mehrere Steine auf das Schaufenster, das dabei zu Bruch ging. Gegen den 20-Jährigen wurde Anzeige erstattet.