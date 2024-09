Ein Streit hat in der Wegscheider Straße in Halle dazu geführt, dass einer der Beteiligten mit einer Waffe um sich schoss.

Schießerei in Halle: Streit zwischen zwei Männern eskaliert in der Wegscheider Straße

In der Wegscheider Straße in Halle hat ein Mann mit einer Schreckschusswaffe um sich geschossen.

Halle (Saale). - Zu einer Schießerei ist es am späten Dienstagabend in der Wegscheider Straße in Halle gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach sollen zwei Männer zunächst gegen 21.15 in einen Streit geraten sein. Doch schon bald seinen die Fäuste geflogen, heißt es von Seiten der Polizei. Anschließend habe einer der Männer eine Waffe gezogen und mehrere Schüsse abgefeuert. Daraufhin sei die Polizei verständigt worden, die die beiden Männer jedoch nicht vor Ort antreffen konnte.

Es seien jedoch vor Ort Spuren gesichert worden, die auf eine Schreckschusswaffe hindeuteten. Nun ermitteln die Beamten wegen Körperverletzung, Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.