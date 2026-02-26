Wegen Körperverletzung fahndet die Polizei Halle nach einem bislang unbekannten Mann. Er soll einen anderen Mann in einem Mehrfamilienhaus geschlagen haben.

Mann durch Schläge verletzt: Wer erkennt den mutmaßlichen Täter? (Foto im Text)

Halle (Saale). – Am 6. Juni 2025 gegen 05.53 Uhr soll ein bislang unbekannter Täter einen anderen Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Genthiner Straße in Halle geschlagen haben, teilt die Polizei mit.

Den Angaben zufolge hatte sich der Unbekannte unberechtigt Zugang zu dem Haus verschafft. Das Opfer habe ihn aufgefordert, das Haus zu verlassen.

Unbekannter schlägt Mann in Mehrfamilienhaus in Halle

Daraufhin habe der Tatverdächtige mehrmals mit der Hand ins Gesicht des Mannes geschlagen. Er sei dadurch verletzt worden. Mit den Fotos, die der Geschädigte vorab von dem mutmaßlichen Täter gemacht hat, wird nun nach ihm gesucht.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer kennt diesen Mann? (Foto: Polizei)

Wer kennt den abgebildeten Mann und/oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei Halle unter der Telefonnummer 0345/2242000 entgegen.